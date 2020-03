Ieri sera, la Regione Piemonte è arrivata, dopo la decisione del prefetto, all'annuncio del rinvio anche per Juventus-Milan di Coppa Italia. Una scelta ancora drastica, di fronte all'emergenza coronavirus che sta mettendo in difficoltà tutto lo sport italiano., assessore regionale a Sport e Sicurezza in Piemonte, che ci ha spiegato come sono arrivati a questa decisione e come, nei prossimi giorni, si reagirà all'emergenza: lo spettro della chiusura per 30 giorni degli impianti sportivi è sempre incombente.