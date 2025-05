Riccardi, il 'nuovo Totti' rinato a Latina: "Per me esisteva solo la Roma"

La carriera diè una montagna russa d’emozioni, a 24 anni già vissuto più vite ed è arrivato a tanto così dal diventare un giocatore di alto livello.. Con il Latina, maglia numero 10 sulle spalle e quel sorriso che è sinonimo di una serenità ritrovata dopo annate difficili. Da piccolo per qualcuno era ‘il nuovo Totti’, ma chi gli è sempre stato vicino racconta che Alessio è un ragazzo semplice con due passioni: il calcio e la Roma: "

"Da piccoli eravamo tutti sullo stesso piano, intorno ai 15 anni le cose sono cambiate: ho fatto un anno sotto età con gli Allievi Nazionali e a 16 ero in Primavera"."Per me è stata una persona importantissima, c'è sempre stato anche nei momenti difficili e gli voglio davvero bene. Con lui in Primavera ho sempre giocato tutte le partite fin dall'inizio, nonostante fossi più piccolo degli altri".

"Un paio di volte l'ho visto, siamo rimasti in contatto"."Forse inconsciamente ha pesato un po', ma io non ho mai avuto problemi. Ho sempre fatto quello che mi piaceva, magari essendo piccolo non capivo benissimo quello che avevo attorno"."Quando ho capito che dovevo andare via da Roma per giocare. Fino a quel momento mi sentivo ancora un giocatore della Primavera e il problema era quello, forse perché ero troppo legato ai giallorossi".

"L'aver lasciato la Roma lo vedevo come una sconfitta, fuori da Trigoria per me non esisteva nulla"."Ho un bellissimo ricordo, peccato per la sconfitta in finale ai rigori contro l'Olanda. Quell'anno eravamo un gruppo davvero unito: c'erano Fagioli, Ricci, Rovella... tanti giocatori che ora sono in Serie A"."Era l'anno del Mondiale Under 20 e dell'Europeo Under 21, ma io non rientravo in nessuna delle due categorie. Quando il dirigente della Roma mi ha detto della convocazione, pensavo fosse per una delle due Under...".

"Arrivavo da due convocazioni con la prima squadra, in quei giorni i compagni di Primavera mi dicevano 'vedrai che prima o poi esordisci', e alla fine in Coppa Italia contro l'Entella sono entrato davvero"."Era l'ultima partita del campionato Primavera, a Udine: mister De Rossi mi toglie al 60' dicendomi che avrebbe dovuto farmi uscire al 45' ma si era dimenticato. Io non capivo il motivo, di solito giocavo sempre 90 minuti. Poi mi dissero che Daniele per il suo addio voleva che ci fossero tutti, anche io e Stefano Greco che negli ultimi mesi ci stavamo allenando con la prima squadra".

"L'interesse da parte della Juve c'era, ma quando il mio agente Michelangelo Minieri me ne ha parlato, da parte mia non c'è mai stata apertura a lasciare la Roma"."Non mi ricordo neanche se sono arrivato a fare 15 presenze. Era la prima volta che andavo via dalla Roma e lo vedevo come un fallimento, mi chiedevo come mai non potevo giocarmi le mie carte in giallorosso".

"Qui ho trovato persone che mi danno la stessa fiducia di quando ero nella Primavera della Roma. Credono molto in me, per un calciatore vuol dire tanto"."Ero in campo il giorno che si è rotto il ginocchio, è stato terribile. Oggi non ci sentiamo quotidianamente, ma siamo rimasti in contatto"."Ricordo le urla di Riccardo, si era rotto tutto. Il giocatore del Basilea fece un brutto fallo e di solito in questi casi vai a dire qualcosa all'avversario, ma quella volta era talmente tanta la preoccupazione per Calafiori che neanche abbiamo pensato ad andare verso lo svizzero".

"E' l'esempio giusto, il suo percorso dà forza a tutti perché come me ha vissuto la separazione dalla Roma ma è riuscito a rilanciarsi"."Magari, vediamo cosa succederà in estate...".