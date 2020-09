Le conferme sull'operazione che porterà Alessio Riccardi al Pescara in prestito arrivano direttamente dal presidente Sebastiani a CalcioNapoli24: "Ho un accordo con la Roma per Riccardi, abbiamo già stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima settimana sarà a Pescara". Il giovane centrocampista della Primavera quindi non finirà al Napoli nella possibile operazione Under-Milik.