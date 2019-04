(La prima parte è stata pubblicata qui LEGGI a Bogliasco. Tutti insieme appassionatamente dentro una società privata di cui detengono le quote insieme a una quarta persona.e intermedia trasferimenti tra società di calcio. Inoltre, essa si è trasformata in un polo d'affiliazione per scuole calcio e porta avanti progetti di formazione.A questo interrogativo non possiamo dare risposta noi diCome sempre, facciamo il mestiere di indagare, analizzare documenti e incrociare dati. Sui quadri che ne emergono, giudicheranno innanzitutto i lettori. Altri soggetti, diversi dai nostri lettori, hanno anch'essi facoltà di leggere e prendere in esame quanto riportiamo. Un tentativo di delucidazione ci è giunto da uno dei soci, cui abbiamo fatto pervenire dei quesiti scritti intanto che preparavamo i servizi. Ne abbiamo parlato ieri. Dunque, non ci rimane che procedere nel racconto di questa storia.che attraversadal pieno centro per morire bruscamente nella periferia sud-ovest, poco distante dal fiume Magra, dopo aver tagliato la ferrovia e sfiorato l'Aurelia.Iscritta presso la Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, che raggruppa i territori di Imperia, La Spezia e Savona, Studio Fur S.R.L. è una società giovane. Costituita il 16 aprile 2018, iscritta il 3 maggio 2018, data d'inizio attività 8 giugno 2018. Capitale sociale: 10.000 euro.L'attività prevalente di Studio Fut S.R.L. viene indicata nella “promozione eMa come sempre,rispetto alla gamma completa. Di cui si ha piena illustrazione nello spazio dedicato all'oggetto sociale, come è visibile dalla visura camerale cheha estratto in data 9 aprile 2019.In testa si trova quella di maggiore interesse:, ovvero tra due società di calcio per la conclusione di un contratto di trasferimento, a titolo definitivo o temporaneo, di un calciatore”.Né sono meno rilevanti molte fra le altre che vengono dichiarate nello spazio dell'oggetto sociale. Vi si trova infatti:di calcio per la stipula di contratti relativi a immagine, sponsorizzazione e merchandising; la stipula di contratti relativi acon le precedenti; il lavoro di segnalazione di calciatori (); la promozione e gestione di; e, cosa particolarmente notevole, “la gestione diretta ed indiretta di accademie e clubs dilettantistici, sviluppata sia attraverso accordi di consulenza, sia in partecipazione societaria”.e per alimentarle non si peritano di prospettare la mescolanza di funzioni che andrebbero tenute separate. Per esempio, la consulenza in termini di stipula di contratti e d'intermediazione, che non andrebbe messa in relazione con la gestione diretta e indiretta di club., carica ricoperta dalla data del 18 gennaio 2019 dopo essere stato fino a quel momento l'amministratore unico della società fin dal giorno della sua fondazione:, classe 1976, avvocato. Al suo attivo pure un quarto d'ora di celebrità nazionale a gennaio 2017, quando partecipa al programma di Rai Uno “L'eredità”, all'epoca condotto da Fabrizio Frizzi. Invece sul piano locale. Di Studio Fut S.R.L., Plicanti risulta socio al 20% come testimonia la visura camerale.Il grafico della distribuzione relativa al restate 80% di quote societarie mostra altri 3 nomi:Chi sono costoro? A differenza di Plicanti, sono tre soggetti radicati nel mondo del calcio, attualmente arruolati da società calcistiche della Serie A., società per la quale tutti quanti lavoravano nelle settimane in cui Studio Fut S.R.L. veniva varata e registrata.nell'estate 2018 e sono tuttora al servizio del club azzurro. Ma analizziamo i loro profili., appartenente a una dinastia di uomini di calcio che comprende il padre Aldo e il fratello Nicola. Classe 1974,le e poi vicesindaco. Pecini ha un curriculum che lo ha visto passare da società come la(cioè la prima Fiorentina dei Della Valle, nell'anno della ripartenza dalla Serie C2) e il, ile il, fino a approdare allacome responsabile del settore giovanile. Lungo questa parabola gli viene attribuita una lista di scoperte calcistiche, che va da Modric a Berbatov, da Icardi a Martial, fino a Mbappé e Skriniar. Molti altri se ne sarebbe potuto citare, e il risultato sarebbe comunque lo stesso. Tanto, chi mai potrebbe confutare questa lista?. E tutto ciò avviene poche settimane dopo la fondazione di una società con sede legale a Sarzana, nel cui oggetto sociale vengono prefigurati il lavoro di consulenza a beneficio di calciatori e club e la gestione “diretta o indiretta” di club dilettantistici.Meno mediatico, ma non certo meno conosciuto a chi vive nel mondo del calcio, è il nome di. Classe 1967, nativo di Reggio Calabria, Viola è stato per anni il responsabile dello scouting milanista per il Sud Italia ( QUI ). Informazioni raccolte dariferiscono che egli arrivi al Milan più o meno nello stesso periodo in cui approda Pecini. Di sicuro c'è che durante il passaggio alla Sampdoria, l'attuale direttore generale empolese avesse nell'ex scout rossonero uno dei suoi collaboratori più stretti ( QUI ). E quando è il momento di trasferirsi a Empoli, Viola segue Pecini insieme a un gruppo di fedelissimi ( QUI ).Il più defilato di tutti èAquilano, classe 1977, esperto in gestione di grandi eventi, stando a quanto riferisce il suo profilo LinkedIn ( QUI ) egli sarebbe tuttora organico a una società londinese denominata Protocol AM Limited ( QUI ), controllata unitamente a un altro italiano., è cuneese, e lavora attualmente per Saudi Aramco (la compagnia nazionale saudita degli idrocarburi) dopo essere stato responsabile del cerimoniale per le Olimpiadi londinesi del 2012 ( QUI ). Tornando a Marinangeli, a settembre 2016 è stato nominato responsabile del centro sportivo sampdoriano “Mugnaini”, con sede a Bogliasco ( QUI )., e sopravvive dopo che i due migrano nella Toscana profonda.La rassegna dei soci e consiglieri di Studio Fut S.R.L. fornisce un quadro già abbastanza degno d'interesse. Non soltanto giornalistico. Ma non è ancora tutto. Almeno un altro paio di elementi meritano d'essere messi in fila., braccio operativo di Studio Fut, che nel sito web viene presentata come “network di scuole calcio” ( QUI ).attraverso il quale è possibile acquistare equipaggiamento sportivo di marca.la cui distribuzione sul territorio nazionale è a macchia di leopardo smacchiato: due in Sicilia, due in Calabria, due in Toscana e una in Campania.Certo, si tratta di un network ancora giovane e in fase di costruzione. Ma che ha già messo a segno un'attività di formazione abbastanza rilevante. Nelle date del 1 e 2 giugno prossimi si svolgerà a Ortonovo (SP) la prima Fut Academy Cup, come si può leggere sul sito web dell'accademia con tanto di tariffario per la partecipazione. Ma l'attività era già partita un anno fa.Il 26-29 giugno 2018, quando Studio Fut era costituito da poco più di due mesi, ha avuto luogo il primo campus giovanile a Torre del Greco, per impulso della Scuola Calcio Real Ginestra (). Per l'occasione, tra i formatori, era presentecon 13 anni di insegnamento nel settore giovanile”. Va specificato che, come si scopre consultando il sito ufficiale dell'U. C. Sampdoria, Butti risulti tuttora organico al progetto “Next Generation Sampdoria”, col ruolo di referente tecnico Nord Italia ( QUI ). Si tratta di un progetto della società blucerchiata che ha già delle accademie di riferimento (diverse da quelle affiliate a Studio Fut), e che fino a tutta la stagione 2017-18 aveva un responsabile:E qui veniamo all'altro elemento su cui merita soffermarsi. Come si può leggere dal profilo LinkedIn, Ghisleni ha un curriculum lungo e complesso ( QUI ). Bergamasco classe 1967, formato presso quella straordinaria scuola che è stata la cantera atalantina sotto la guida diGhisleni è stato responsabile dei settori giovanili di Pergocrema e, prima di approdare alla Sampdoria come responsabile della formazione. Lì si ferma fino al 30 giugno del 2018, intanto che mantiene il ruolo di responsabile tecnico del Dipartimento Junior dell'Associazione Italiana Calciatori.Innanzitutto, acquisisce il ruolo di docente presso l'Università Telematica San Raffaele di Roma, dove insegna “Sistemi educativi per l'insegnamento del calcio”. Contemporaneamente assume il ruolo di responsabile della formazione per Studio Fut e Fut Academy ( QUI ). Soprattutto, viene nominato responsabile tecnico della Empoli Academy, pressoUn ruolo che da curriculum risulta svolto fra luglio 2018 e febbraio 2019. DE tutti quanti sono accomunati dalla stella polare diInvero, vi sono anche altre migrazioni. Per esempio, quella del Viareggio 2014. Che a ottobre 2017 si affilia al progetto Next Generation Sampdoria, con Ghisleni in prima fila nel giorno della presentazione ( QUI ). Ma che poi, a settembre 2018, stringe un accordo con Studio Fut e Fut Academy ( QUI ). Da notare che QUI ). Cioè il fratello di Pecini Riccardo.fra società affiliate alla Figc, scuole calcio e dirigenti che stanno con un piede nel ruolo da tesserati federali e un altro in società private ma attive nel calcio.Giusto per evitare sorgano conflitti d'interessi. Tanto più che il problema sta non soltanto nelle società italiane, ma anche in quelle estere. Di questo parleremo nella prossima puntata.(2. continua)