Giacomo Ricci, neo esterno del Venezia, si presenta con un'intervista al sito ufficiale del club: "Ho scelto il Venezia FC perché è una società importante che rappresenta una città unica. Appena ho saputo della possibilità di vestire la maglia arancioneroverde non ci ho pensato un attimo ad accettare e penso sia la scelta giusta per me. Mi rivedo molto nelle parole del DS Collauto, amo spingere mettendo in campo le mie qualità tecniche e spero di dare una mano alla squadra per fare un salto in avanti in classifica. Sono molto motivato, ho voglia di far bene; la retrocessione dell’anno scorso con la Juve Stabia, dove ho giocato con Forte e Di Mariano, è stata piuttosto inaspettata perché prima del covid eravamo in una posizione di classifica importante e ci è dispiaciuto molto. Ritrovo anche Mazzocchi, con cui ho giocato a Parma per un anno e mezzo e sono contento di essere nuovamente in squadra con lui; in gialloblù ho esordito anche in Serie A, ora però ho scelto Venezia perché voglio crescere ancora. Credo che la Serie B di quest’anno sia davvero tosta, la qualità si è alzata molto rispetto agli anni passati ma come detto prima, sono molto stimolato e voglio dare il massimo”.