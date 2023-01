Al termine di Empoli-Torino, Samuele Ricci ha commentato così il pareggio ai microfoni di Dazn: "E' sempre una bella sensazione fare gol. E' stata una partita complicata per noi, un po' per colpa nostra, un po' per merito dell'Empoli che ci ha messo in difficoltà. Il mio gol? L'avevo detto, stavo cercando di migliorare la fase di finalizzazione e inserimento. E oggi è andata bene".



Ricci ha poi parlato della prestazione del Torino: "Il vero Torino è quello che abbiamo visto alla fine ma se vogliamo fare il salto di qualità non ci possiamo permettere di scende in campo come fatto oggi, nel primo tempo siamo stati quasi nulli. Però dovevamo fare di più nei contrasti, nei duelli. Con il nostro modo di giocare se perdi i duelli sei morto".