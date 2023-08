Samuele Ricci continua a essere un giocatore corteggiato dalla Lazio, il Torino non ha però intenzione di cederlo a meno che Claudio Lotito non si present con un'offerta davvero irrinunciabile. Ma a quanto ammonta l'offerta irrinunciabile che farebbe cedere Urbano Cairo?



Il presidente granata chiede 30 milii per lasciar partire il proprio centrocampista ma alla fine potrebbe accontentarsi anche di 25. La Lazio però al momento non si è ancora avvicinata alle richieste del patron granata.