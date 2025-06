Ricci si avvicina all'Atalanta, Juric ritrova il 'suo' centrocampista?

Getty Images

"Certi amori non finiscono". A fare dei giri immensi (con tappe a Roma prima e Southampton dopo) è stato Ivan Juric, prima di trasferirsi a Bergamo, per allenare l'Atalanta del dopo Gasperini. Non sarà affatto impresa semplice, ma la squadra orobica ha le idee chiare e vuole continuare a giocarsi i primi posti del campionato. L'altro protagonista di quella che potrebbe essere una lieta novella a tinte nerazzurre è Samuele Ricci, centrocampista classe 2002 del Torino già allenato - ed apprezzato - da Juric, proprio in maglia granata.

Con il passare delle ore appare sempre più evidente l'interesse dell'Atalanta per il calciatore, da superare la concorrenza di un Milan che pareva essere assai vicino al ragazzo e che potrebbe aver cambiato obiettivo nella zona mediana del campo. Almeno per il momento.