Samuele Ricci da questa mattina è un nuovo giocatore del Torino. Ai microfoni di Torino Channel il centrocampista si è così presentato: "​Ho detto sì al Toro per la grandissima piazza che è, è storica, poi perché lo reputo l’ambiente giusto per crescere con il mister e i miei nuovi compagni. Sono venuto qui per ripagare la fiducia che mi hanno subito dimostrato il direttore, l’allenatore e soprattutto il presidente, quindi ci tenevo a ringraziarli. Ho fatto tanti anni a Empoli, ma in questo lavoro a un certo punto devi fare il salto. Poteva arrivare così da giovane o più avanti, ma volevo ringraziare tutto l’Empoli. Com’è il Toro da affrontare? Ha dimostrato di essere una squadra tosta. Quando abbiamo giocato qui con l’Empoli ci ha messo in grande difficoltà, è una squadra tosta, fisica, con grandissimi giocatori ed è una squadra che fa dell’intensità la sua arma principale. Juric? Mi aspetto un tecnico molto duro e severo, che però per un giovane è la cosa migliore per crescere. Ci saranno magari momenti non facili, ma può farmi crescere”.