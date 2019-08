La star del cinema Richard Gere, attivista per i diritti umani, è salito sulla nave Open Arms bloccata in mare, portando viveri a equipaggio e migranti. L'attore era già stato a Lampedusa nell’estate del 2016. Sull’isola anche Chef Rubio. Gere è salito sulla Open Arms dopo essere partito da Lampedusa con a un gommone arancione dell’organizzazione. Non si è presentato a mani nude ma con riso, pasta, verdure, acqua, insomma viveri per chi su quella nave umanitaria sta da 8 giorni, i 121 migranti salvati lo scorso 1 agosto e la ventina di persone dell’equipaggio. "Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d'equipaggio eccezionale", ha twittato la Ong, pubblicando le foto dell'attore che porta viveri.