Mario Balotelli e le sue bravate. Ora l’attaccante del Brescia si è messo la testa a posto, ma c’è chi svela qualche episodio del passato. Micah Richards, ex compagno di squadra al Manchester City, ha parlato a BBC Radio 5 raccontando un retroscena legato alla “puntualità” di Balotelli ai tempi dei Citizens: “Era sempre in ritardo. Donavamo i soldi delle multe in beneficenza e per dicembre avevamo più di 100mila sterline: tutti soldi di Mario perché arrivava tardi”.