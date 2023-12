Michah Richards, ex terzino del Manchester City, ha ricordato al podcast The Rest is Football l'episodio della fine del rapporto tra l'ex ct della Nazionale Roberto Mancini e i Citizens nel 2013:



"Ricordo che eravamo al Landmark Hotel. Eravamo tutti seduti attorno al tavolo e ricordo che lui venne da noi e ci disse: ‘È finita per me'. È stato strano. Metà del tavolo era scosso, ma l'altra metà stava quasi esultando. Era assolutamente ridicolo. Ma come, pensavo, lui ha appena perso il lavoro e tutti sorridono e scherzano. La cosa peggiore è stata che anche quelli che erano titolari esultavano. Era una follia."