Tutti sanno che grande giocatore è stato, ma forse pochi sono al corrente che da quest’anno. La squadra basca attualmente milita in “Segunda División B” (paragonabile alla nostra Serie C) e fa da “squadra satellite” alla Real Sociedad A, che gioca nella massima serie del campionato spagnolo.L’ex centrocampista ha di recente rilasciato un’intervista al canale YouTube di “Cazuerreando en Oklahoma” in cui spiegada allenatore. Ripartire da casa – per cominciare il suo percorso da allenatore ha scelto di muovere i primi passi dove è cresciuto calcisticamente, in terra basca. Non ha voluto iniziare subito da grandi club. “” commenta Xabi Alonso, che poi aggiunge: “essere stato ex-giocatore ad alti livelli ti può aprire qualche porta per entrare più facilmente nel mondo degli allenatori, maLa mia idea di calcio” – “essere allenatore vuol dire rappresentare una guida per il gruppo sia a livello psicologico che calcistico, trasmettendo i propri principi di gioco”.. Quest’ultimo infatti è imprevedibile, a volte giochi bene e perdi, delle altre fai una prestazione sottotono e vinci comunque. Ciò su cui invece si può lavorare è il trasmettere la propria visione del calcio ai giocatori perché essi la possano applicare in campo per raggiungere la vittoria.Xabi Alonso poi confessa che il suo obiettivo attuale è quello di formare giovani che siano pronti a giocare con la Real Sociedad A, fornendole annualmente le 3-4 migliori promesse della squadra B. Per fare questo non basta che un giocatore abbia talento, ma serve anche un’assimilazione dello stile di gioco della società. I baschi infatti, hanno un’idea di calcio unica dalla cantera alla prima squadra e ogni allenatore deve inculcarla a tutte le età. Vincere e salire di categoria per lui sarebbe fantastico, ma attualmente non è la cosa più importante.