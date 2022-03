Era il 2010, e Denilson, calciatore brasiliano campione del Mondo nel 2002 in Corea e Giappone, giocava le ultime partite con la maglia del Kavala, in Grecia. Sono passati 12 anni, e l'Ibis Sport Club ha annunciato il ritorno sul campo dell'ex Betis Siviglia.



TUTTO VERO - "Con l'Íbis niente è impossibile. L'anno scorso siamo stati promossi in Prima Divisione e quest'anno l'impossibile è accaduto di nuovo. Abbiamo ingaggiato un campione del mondo. Vieni a indossare la nostra maglia, Denilson. Scoprirai cosa significa essere il peggiore tra i migliori". Questo il post della società, confermato poco dopo dal calciatore stesso. Curiosamente, l'Ibis vanta e si vanta di detenere il record di tre anni e 11 mesi senza vittorie, stabilito negli anni Ottanta.