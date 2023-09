Nuova esperienza per Gil Dias. L'esterno offensivo portoghese, classe 1996, terminerà la stagione in Polonia: il Legia Varsavia ha annunciato l'arrivo in prestito dallo Stoccarda dell'ex giocatore della Fiorentina, che era stato acquistato a gennaio dai tedeschi dopo le parentesi con Olympiacos, Nottingham Forest, Granada, Monaco, Famalicao e Benfica.