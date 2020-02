Novecento secondi che hanno cambiato la storia del derby e, chissà, cambieranno la storia di questa stagione. E' quanto è bastato ad Antonio Conte per dare una svolta alla gara contro il Milan: troppo brutta la sua Inter nei primi 45' della Stracittadina. Pronostici e valori invertiti, i Pioli-boys scatenati e costantemente nella metà campo nerazzurra. All'intervallo, il tabellone di San Siro recitava 2-0 per Ibra e compagni. Un passivo che - per quanto visto in campo - sarebbe potuto essere anche più pesante, come da stessa ammissione di Conte: "Abbiamo rischiato di prendere un'imbarcata".



LE RICHIESTE - Poi, il quarto d'ora che svolta il derby. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte non ha usato toni duri. Inutile utilizzare eccessivamente il bastone con una squadra già sotto shock per il doppio vantaggio dei cugini. Doveroso farlo invece in situazioni di vantaggio, per mantenere alta la concentrazione (vedi la trasferta di Dortmund). Il tecnico ha chiesto ai suoi giocatori - in maniera ironica - se avessero intenzione di giocare il secondo tempo sulla falsa riga del primo. Ha poi ricordato i 19 punti di distacco con i cugini, scuotendo l'aspetto emotivo e l'orgoglio di una squadra più forte nell'organico. Niente paura, serviva consapevolezza della propria forza: Conte ha chiesto una squadra più aggressiva, che giocasse con un baricentro più alto. Detto, fatto. Quattro gol in 45', derby conquistato e vetta agganciata. La stagione dell'Inter passa anche da quei 900 secondi nello spogliatoio...