Il brasiliano Maicon è pronto a tornare in Italia. Dopo aver vestito le maglie di Inter e Roma, a gennaio il terzino scenderà in Serie D, a 39 anni, per giocare nei veronesi del Sona. L'ufficialità arriva con un comunicato: "ASD Sona calcio è enormemente felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con il giocatore Maicon, che sicuramente non ha bisogno di altre presentazioni. Sarà in arrivo la prima settimana di gennaio, presto altre novità e notizie". Insieme a lui, arriverà anche il figlio classe 2005 Felipe, che si aggregherà alla squadra juniores.