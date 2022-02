Non è un buon momento per Nicolas Schiappacasse, l'attaccante ex Parma e ancora di proprietà del Sassuolo, arrestato un mese fa per possesso di arma da fuoco e stupefacenti. Il giocatore sta scontando una pena di 90 giorni di detenzione, il suo avvocato Karen Pintos ha raccontato le condizioni di Schiappacasse: "E' molto depresso, sta male. Appena riusciremo ad avere un contatto fisico con lui gli daremo supporto".