André Villas-Boas, ancora senza panchina dopo l'esperienza al Marsiglia nel 2021, potrebbe presto approcciarsi ad un nuovo ruolo, ovvero quello di presidente. In un'intervista rilasciata a Publico ha parlato dell'eventualità di candidarsi all'elezioni del Porto previste nel 2024:



"Il tutto si svolgerà ad aprile 2024 e ho una serie di considerazioni personali e professionali di cui tenere conto. I miei amici la considerano la decisione più irrazionale della mia vita, non capiscono come possa generare in me così tanta passione, ma la realtà è che la mia famiglia inglese è strettamente legata al Porto. È qualcosa che ho imparato solo più tardi e che rafforza questo sentimento del destino".