Renato Astori, papà di Davide, capitano della Fiorentina scomparso due anni fa, ricorda il figlio al Corriere Fiorentino: “Solo l’affetto della gente ci ha permesso di andare avanti. Sono sicuro che poi qualcuno verrà in forma privata al cimitero dove è sepolto Davide, che resta comunque aperto”. Per l’emergenza coronavirus non si è potuta tenere alcuna messa aperta ai fedeli.