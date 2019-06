Mino e Vincenzo Raiola possono fare mercato. Da subito. La Corte federale d'appello ha accolto i ricorsi dei due procuratori, che erano stati sospesi in un primo momento per il "caso Scamacca", attaccante del Sassuolo che nel 2018 aveva lasciato i Paolillo per i Raiola, con i cugini Mino e Vincenzo che avevano trattato il trasferimento dal Sassuolo allo Zwolle. Denunciati, erano stati sospesi dall'attività: Mino fino al 9 agosto, Vincenzo fino al 9 luglio. Ma oggi cambia tutto.





COMUNICATO - Come comunicato dalla Figc sul proprio sito, sono stati accolti i ricorsi dei due: "​I ricorsi del Sig. Raiola Vincenzo e del Sig. Raiola Carmine sono stati accolti e la CFA annulla le sanzioni inflitte". Niente squalifiche quindi, si lavora da subito. Col TAS di Losanna che già nei giorni scorsi aveva tolto la sospensione.