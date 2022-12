Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Procura Federale ha proposto un ricorso per revocazione avverso alla sentenza di proscioglimento della Juventus e gli altri club per il caso plusvalenze: di conseguenza il caso è destinato a riaprirsi.



PROCESSO POTENZIALMENTE RIAPERTO - Dopo aver letto le carte dei pm di Torino, gli inquirenti federali vogliono rimettere in discussione l'assoluzione del club bianconero nel processo sportivo: chiesta dunque la revocazione della sentenza con cui la Corte d'appello della Figc aveva assolto nel maggio scorso la Juventus e altri 10 club (UC Sampdoria, SSC Napoli, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, AC Chievo Verona, Novara Calcio, Delfino Pescara 1936) nel processo sulle plusvalenze, a causa di alcuni nuovi elementi in grado di riaprire il caso.



LA RICHIESTA DELLA PROCURA FEDRALE - Questo quanto riportato dall'Ansa: "La Procura della Federcalcio sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull'inchiesta plusvalenze. La riapertura dell'indagine riguarda la Juve e altre squadre, ed è stata chiesta sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva".