. Nei primi giorni di marzo, infatti, a causa della pandemia Covid-19, atleti, professionisti e non, sono stati costretti a rinunciare al loro quotidiano fatto di allenamenti e di partite. Se da un lato ci sono società in difficoltà economiche, campionati che stentano per ovvie ragioni a riprendere, botta e risposta tra i presidenti e malcontento generale, dall’altro lato ci sono i malcapitati tifosi.- Quelli a cui manca il calcio sono sicuramente loro, i tifosi, uomini, donne e bambini, persone che seguivano le partite della loro squadra del cuore in casa e in trasferta. Il calcio si sa èe gli stadi costituiscono un punto d’incontro tra persone che condividono la stessa passione e lo stesso amore verso i colori della squadra della propria città: “Stando senza calcio e in quarantena, sicuramente ci ritroviamo a trascorrere più tempo in famiglia, ma ci mancano troppo le giornate allo stadio per sostenere la nostra squadra e incitare i nostri giocatori, mancano i cori, le strette di mano e gli abbracci che inevitabilmente seguivano una vittoria.” chiosano molti di loro. C’è chi vorrebbe rivedere quanto prima, seppur stando a casa, i giocatori scendere in campo e poter gioire davanti alla tv: “Sappiamo di vivere un momento buio per il nostro paese, ma crediamo che attraverso il calcio potremmo trascorrere momenti di spensieratezza e tutto potrebbe sembrarci più leggero”. C’è chi, invece, crede sia doveroso sospendere, fino a quando la situazione sarà più chiara e stabile, i campionati di tutte le categorie, non solo quelle minori, perché ritornare in campo significherebbe un pericolo anche per i calciatori stessi, i quali non possono evitare durante un match scontri fisici.- Grazie ai, comunque, il distacco coi calciatori non si è annullato del tutto. Ognuno, infatti, può sbirciare il profilo del proprio idolo e notare gli aggiornamenti di stati e foto. Anche perché molti tesserati, allenatori, calciatori, professionisti del mondo del pallone, organizzano dirette per interagire coi tifosi, raccontando come impiegano il loro tempo in quarantena, come si allenano ognuno stando a casa propria e aneddoti curiosi.- Bisogna studiare l’andamento del virus per capire se si potrà riprendere o meno i campionati. Appena si ritornerà in campo, tra le tante misure restrittive, sono previste gare a porte chiuse per evitare assembramenti. Sino a quando non verrà scoperto un vaccino che permetterà a tutti noi di tornare alla normalità... Non è più domenica.