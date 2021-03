Marcus Rashford sveste i panni dell'attaccante e veste quelli del difensore, per proteggere i lavoratori meno tutelati. L'attaccante del Manchester United e della nazionale inglese non è nuovo a partecipare a battaglie sociali e questa volta è pronto a a scendere in camp per i diritti dei lavoratori: in particolare, spiega il Daily Mirror, quelli dei rider di Deliveroo.



INCONTRO - Una recente indagine ha svelato che gran parte dei rider dell'azienda, una delle principali sostenitrici della End Child Food Poverty creata da Rashford e sponsor di manica del kit d'allenamento della nazionale inglese, è ben lontana dal salario minimo. Un fatto grave sul quale Rashford vuole vederci chiaro e per questo, ha annunciato un suo portavoce, l'attaccante "discuterà l’indagine con i dirigenti di Deliveroo in dettaglio nella prima occasione disponibile. La End Child Food Poverty Taskforce è stata creata per sostenere i bambini più vulnerabili in tutto il Regno Unito. Il salario minimo è il punto di partenza assoluto per stabilizzare le famiglie in cui i bambini sono vulnerabili. Questa discussione si svolgerà privatamente per fare chiarezza".