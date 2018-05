Boldi e De Sica tornano insieme per un nuovo film. Noi li ricordiamo così #amicicomeprima #boldidesica pic.twitter.com/qrFoVveCzM — IlGossip (@LInstaGossip) 4 maggio 2018

Un salto indietro a piè pari nel passato. Un ritorno al 2005 quando la coppia d'oro della commedia italiana si separò dopo l'ultimo Natale a Miami. Da allorahanno prese strade differenti con produzioni anche in competizione fra di loro. Ma il prossimo Natale 2018 avrà una novità bomba: i due attori comici torneranno insieme!"Amici come prima" è il titolo del film che uscirà il prossimo Natale e che vedrà sia Boldi che De Sica come protagonisti. Già partito il toto cast e,perchè da sempre i due sono stati accompagnati nei suoi film da bellissime donne sia del cinema che dello spettacolo. Dalla primissimaprotagonista di Yuppies passando per, ma anche. Abbiamo racchiuso le più belle nella nostra gallery. Chi sarà la prossima?