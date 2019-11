Oltre un mese dopo, l'Inter è pronta a riabbracciare Danilo D'Ambrosio. Con lui in campo, infatti, i nerazzurri hanno subito un gol ogni 130', senza di lui - invece - una ogni 68'. Una differenza sostanziale, con Danilo che si candida a ritrovare il campo proprio per la trasferta di Torino, dove si mise in luce tra il 2010 e il 2014. Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, D'Ambrosio ha dichiarato: "Sto bene, posso dire di aver recuperato a pieno, soprattutto grazie al lavoro dell'ultima settimana. Ormai non sento più praticamente dolore".



SU CONTE - "Non mi ero mai allenato così tanto. A prescindere dalle giornate con doppio allenamento, anche i singoli sono molto pesanti. Però direi che finora si sono visti i risultati in campo, nel nostro modo di correre fino al 95'. Speriamo di proseguire su questa strada e confermare quanto di buono fatto finora. Il mister è caparbio, non molla e non si accontenta mai. E' uno che sprona a dare tutto, chiede il massimo sotto ogni punto di vista, fisico e psicologico".



SULL'EUROPEO - "Ho tanta voglia di esserci anche per l'età avanzata, non sono più un giovincello. Dovrò essere bravo a sfruttare tutte le occasioni che avrò per crescere e migliorare perchè posso ancora farlo e con Conte ancora di più. Poi, come sempre, tutto passerò dal mio rendimento nel club".



SU TORO-INTER - "Lo Slavia una distrazione? Assolutamente no, Conte ci sta inculcando una mentalità che punta sempre a raggiungere il massimo, ovvero la vittoria, nella partita partita che ci aspetta. La testa è solo al Toro".



SULLA STABILITA' - "Siamo quasi al top. Dico quasi perché si può sempre migliorare, ma i presupposti per essere più competitivi ed esserlo stabilmente ci sono tutti".



SUI COMPAGNI NUOVI - "Barella non mi ha stupito: sapevo fosse forte. Invece non mi aspettavo così tanto da Sensi, da avversario non mi aveva impressionato quanto invece ha fatto da compagno in questi mesi. Allenandomi con lui ho capito quanto possa essere como un giocatore come lui per la nostra squadra".