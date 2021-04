L'Italia riapre. Con cautela, lentamente. Ma un primo segnale di speranza c'è. Ad annunciare le prime novità è stato oggi il Presidente del consiglio, Mario Draghi. Il quale, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno della zona gialla dal 26 aprile, con la possibilità di riaprire anche i ristoranti - compresa la sera - se all'aperto. Dal 15 maggio, invece, riapriranno le piscine, da inizio giugno le piscine. Novità importanti anche per la scuola: in zona gialla e arancione, infatti, anche agli studenti delle scuole superiori sarà garantita la didattica in presenza al 100%. Consentita, se all'aperto, anche l'apertura di cinema e teatri dal 26 aprile. Al chiuso, invece, dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio.



RIECCO IL CALCIO - Novità importanti, però, anche per il calcio. Dopo l'ok del governo per gli spettatori agli Europei a Roma, riecco il pubblico negli stadi anche in Serie A. Da sabato 1 maggio, nelle regioni in zona gialla, infatti, è prevista l'apertura degli impianti di attività agonista e rilevanza nazionale fino a un massimo di 1000 persone, purché all'aperto. Al chiuso, invece, la capienza è fissata in 500 spettatori. Riaprono anche le attività sportive all'aperto: dal 26, dunque, sarà possibile tornare a giocare a calcetto.