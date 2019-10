Mauro Icardi si è sbloccato e ha scelto di farlo nel palcoscenico più importante di tutti, lì dove il suo ex-club, l'Inter, ha fatto fatica all'esordio con lo Slavia Praga e che si appresta a vivere domani il non semplice impegno con il Barcellona: la Champions League. Un gol che è un simbolo, della rinascita di Maurito dopo le difficoltà di un 2019 di certo non da ricordare e che arriva nella serata in cui da Conte è arrivata la notizia del forfait di Lukaku.



GOL FONDAMENTALE - Un gol semplice, a dirla tutta, e che va assegnato più alla splendida azione di Sarabia che non alle doti da finalizzatore di Icardi, comunque prontissimo ad insaccare a porta praticamente sguarnita da due passi. Un gol che però è ancora più importante perché firma la vittoria per 1-0 del PSG sul Galatasaray e mette una prima, piccola ipoteca, sul passaggio del turno del club parigino dopo la vittoria conquistata all'esordio con il Real Madrid.



MESSAGGIO ALL'INTER - Icardi c'è, Icardi risponde presente e fa quello che gli è sempre riuscito senza difficoltà nel corso della sua carriera fra Samp e Inter: segnare. Icardi c'è e il parallelo con l'avventura dei nerazzurri in Champions League si fa ancora più interessante in virtù del forfait di Lukaku, colui che di Maurito ha preso il posto nella testa di Conte e nel cuore dei tifosi. Lui, che in Champions League con l'Inter al Barcellona segnò l'anno scorso e che di gol nel "girone della morte" con catalani, Tottenham e PSV di reti ne segnò 4. Non bastarono per il passaggio del turno, ma la sensazione è che a Parigi la storia sarà diversa.