Robin Gosens è rinato in patria e torna a incidere in zona gol. L'esterno tedesco, arrivato dall'Inter in un affare da 15 milioni di euro, alla prima da titolare con l'Union Berlino dopo la mezz'ora disputata contro il Magonza, è stato subito decisivo: doppietta nel giro di 34' nel poker dal club della capitale al Darmstadt, diventando così il primo giocatore dell'Union a segnare almeno due reti nella prima partita da titolare.



Come aveva ammesso lo stesso Gosens salutando l'Inter, a Milano non si è "mai visto il vero Robin", quello che era un vero e proprio fattore per l'Atalanta europea di Gasperini. A Berlino può rinascere, i primi gol con l'Union sono un bel biglietto da visita.