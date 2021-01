E’ tornato. Non ci sono più dubbi. Contro il Benevento mancava Stefan de Vrij, ma la difesa dell’Inter è stata ugualmente impermeabile. A guidarla un giocatore che qualche mese fa sembrava essersi perso. MaNell’Inter post lockdown lo slovacco era scivolato indietro nelle gerarchie, con Godin e anche D’Ambrosio davanti.In tutti questi mesi, anche nei momenti di difficoltà,In allenamento così come fuori dal campo: mai una parola fuori posto, sempre l’Inter al centro dei suoi pensieri. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.Ha vissuto alcune settimane complicate (ha avuto anche il Covid), poi dalla partita con l’Atalanta dell’8 novembre tutto è cambiato.. Anzi, con de Vrij e Bastoni forma una difesa che poche squadre in Europa possono vantare.Ieri contro il Benevento, senza Conte squalificato, a squarciare i silenzi di San Siro arrivavano costanti le sue urla, incitamento e guida alla squadra. Martedì invece, nel derby di Coppa Italia con il Milan, è stato l’unico nerazzurro insieme a Barella ad inserirsi nella diatriba Lukaku-Ibra, provando più volte a far calmare il compagno di squadra.Insomma,A gennaio diverse squadre si sono informate su di lui, soprattutto dalla Premier League, ma la linea della società è cambiata.