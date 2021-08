. Lo ha fatto ieri sera contro il Rayo Vallecano, alla prima giornata della. Un'azione palla a terra a cui ha partecipato molto bene, da destra a sinistra, poi un tiro di Fernando respinto e la palla che gli ritorna – quasi per caso – al centro dell'area di rigore: mancino verso la porta, deviazione decisiva del difensore avversario e palla in rete. Non il gol più spettacolare del Coco, certamente, ma uno dei più importanti, senza dubbio. Lo si capisce dalla sua esultanza sfrenata, con il Sanchéz-Pizjuán già in delirio:. Lo show, però, è appena iniziato:trova subito protagonismo, si fa vedere e viene cercato dai compagni, nomade libero in qualsiasi zona di campo pronto a inventare e sciorinare tutta la sua qualità. Sente la fiducia, arrivano un paio di doppi passi, uno slalom – con tunnel incluso – sulla linea dell'area di rigore con la palla magicamente attaccata al mancino, addirittura una scivolata in recupero sulla sua trequarti; poi, al 79',, chiudendo in spaccata nell'area piccola un cross rasoterra proveniente dalla sinistra, un gol da vero e proprio numero 9.- Credere sempre nei giocatori di qualità, uno comenon si può lasciare da parte a prendere la polvere,. Nell'ultima Premier League, con il, aveva segnato; nella stagione precedente era arrivato a. Ieri sera, in un tempo, ha già eguagliato le cifre degli ultimi due campionati. Vuole riprendersi il tempo perso El Coco, a 29 anni il trasferimento a Siviglia è. Una piazza calda, una delle più roventi di Spagna, dove ritrovare quel sorriso e i gol che ha fatto vedere prima in Argentina, con il, e poi a, dove in poco tempo aveva già conquistato i cuori di tutti. Nel 4-3-3 di, per tipo di calcio e potenziale della squadra, L'argentino può finalmente trovare la continuità mancata negli ultimi anni con il Tottenham. I 15mila di ieri sera del Sanchéz-Pizjuán si sono goduti il suo debutto, le condizioni per trovare protagonismo e fare bene ci sono.