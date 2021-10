Ilche oggi sfida il Torino ha di fatto un nuovo acquisto. Pesante, prestigioso, importante. E’. “L’ho visto molto bene, si è messo definitivamente alle spalle questo periodo”, ha detto ieri Spalletti, abbracciando virtualmente il belga. Che prima della sosta per le nazionali era sbucato a Firenze, otto minuti per ritrovare il campo.. In questi giorni ha impressionato in allenamento. Poi, scherzando ma neanche troppo, si è prodotto in un siparietto social con l’amico magazziniere Tommaso Starace: “”. Scalpita Dries, l’uomo gol dei record. Ha visto da fuori la sua squadra vincere tutte le sette partite di campionato, non ha potuto dare il suo contributo. E vuole rimediare. Come può convivere con Osimhen? Spalletti ha in mente due soluzioni per lui.La prima, per certi versi la più affascinante, vedetrequartista centrale, ruolo che attualmente è di Zielinski. Il polacco garantisce un dinamismo e una capacità di copertura diversa, ma in alcune partite Mertens rifinitore può dare imprevedibilità e aumentare il potenziale offensivo del Napoli. L’alternativa, al netto delle gare in cui potrà sostituire Osimhen come prima punta (ad esempio a gennaio durante la Coppa d’Africa),, quando arrivò a Napoli, e che spesso ricopre ancora in Nazionale. Certo, a 34 anni farà più fatica, ma questo Mertens ha ancora colpi importanti. Se Spalletti saprà gestirlo darà eccome il suo contributo.