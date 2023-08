Paul Pogba sta tornando è questa la notizia più bella e più importante per tutto il popolo della Juventus che ieri ha potuto finalmente e nuovamente leggere il suo nome nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri in vista della trasferta che oggi vedrà la rosa bianconera affrontare l'esordio della stagione 2023/24 al Friuli contro l'Udinese. Difficilmente il francese partirà dal primo minuto, ma dopo un'estate passata a recuperare al 100% dai numerosi problemi fisici avuti, è proprio il suo ritorno in campo a poter rappresentare, per la Juve, il colpo scudetto di questa stagione.







MERCATO INESISTENTE? NON PROPRIO - Inutile nascondersi dietro un dito. Il mercato della Juventus 2023/24 fino ad ora di fatto non è esistito. Il solo Weah al posto di Cuadrado rappresenta un cambio 1-1 con favore verso il nuovo acquisto al momento legato soltanto a un'età più giovane. Per il resto qualche cessione, legata agli esuberi e poco altro, che non incidono nella rosa di Massimiliano Allegri che tuttavia, e nonostante tutto, molti di noi e di voi (anche chi scrive fra gli altri) mette fra le serie candidate per la lotta scudetto. Siamo tutti diventati improvvisamente pazzi? La risposta è no e basterebbe tornare indietro di 12 mesi, alla fine del passato mercato estivo quando la campagna acquisti che aveva già portato Vlahovic a gennaio fu implementata con Kostic, Bremer, Milik e proprio il già citato Paul Pogba. La scorsa fu considerata da tutti una delle migliori sessioni per il club bianconero che quei giocatori, nonostante le difficoltà finanziare a cui è andato incontro la società in seguito ai vari scandali e processi, è riuscito a mantenerli a Torino per un'annata tra l'altro senza coppe e con meno stress fisico.



CENTROCAMPO AL TOP - Le gare d'esordio di Inter e Napoli ci hanno confermato che per poter lottare per il titolo serve sicuramente un attaccante che sappia far gol e in questo senso recuperare Dusan Vlahovic o sostituirlo con un colpo di pari livello come Lukaku sarà fondamentale. Quello che però il campionato italiano ci ha insegnato è che negli ultimi anni coloro che sono riusciti a dominare più a lungo nel corso dell'intera annata sono stati coloro che sono riusciti a costruire un reparto di centrocampo dominante. E con il rinnovo di Rabiot e con la permanenza di giocatori come Locatelli e Fagioli sicuramente Allegri l'anno scorso ha fatto fatica (seppur sul campo chiudendo 3° in classifica).



POGBA L'AGO DELLA BILANCIA - Sfumata l'idea Kessie e con un mercato come detto di difficile attuazione c'è solo un giocatore che può spostare l'asticella della competitività di questa squadra verso lo scudetto ed è proprio l'ex-Manchester United. Se Pogba tornasse ai livelli pre infortuni, in Serie A avrebbe caratteristiche uniche che nessun altro club ha a disposizione. Fisicità, personalità, senso del gol e pericolosità aerea che forse solo Milinkovic-Savic (ceduto dalla Lazio) aveva nel proprio bagaglio tecnico. Pogba sta tornando, Allegri dovrà riuscire a gestirlo per farlo lentamente crescere senza perderlo più. Solo con lui in campo e al meglio questa Juve può essere da scudetto..