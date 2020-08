. Vecchio alleato, critico pungente e ora nuovamente perno fondamentale per il mercato del Milan.Negli scorsi mesi, infatti, si era inevitabilmente raffreddato, complici diverse frecciate che avevano reso minimi i rapporti, mettendo in stand-by varie operazioni. Per settimane a Casa Milan sono risuonate quelle dichiarazioni rilasciate a Brescia lo scorso 24 gennaio. Ibra era appena tornato rossonero e Raiola sottolineava: "Se mi piace il progetto Milan? No, perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce. Non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. Non credo neanche che Elliott stia pensando che questo sia il vero Milan. Se è questo ciò che vogliono, consiglio loro di trovare al più presto un acquirente".Ora, però, l'aria è cambiata. La rivoluzione rossonera in salsa tedesca si è interrotta sul più bello.. Prima Zlatan, poi Gigio: all'orizzonte ecco i prolungamenti del portiere - che potrebbe prevedere una clausola proprio a favore di Raiola - e quello di Romagnoli. Senza dimenticare l'affare Dumfries, con il laterale del Psv tra i favoriti per il ruolo di nuovo terzino destro, e i giovani Malen e Boadu.