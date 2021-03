. Il lavoro quotidiano, silenzioso, martellante, da sempre protagonista delle sue sedute e, da diversi mesi, fortuna dell'Inter. Che ad Appiano semina e tra gli stadi d'Italia raccoglie. Prima il gap con la Juve creatosi negli anni da colmare con la Juve, poi i tanti gol subiti, quindi la spinosa questione Eriksen. Missioni vinte senza se né ma daL'Inter di oggi è un'orchestra quasi perfetta, un armonioso collettivo che esegue con maturità le richieste del proprio tecnico. Che ancora non si fida del Milan e delle altre inseguitrici, ma che può guardare con soddisfazione e fiducia alla classifica.. Problemi muscolari e piccoli acciacchi hanno dominato la sua stagione, ma ora - si spera - è l'ora del rientro. Oggi l'ex Sassuolo ha lavorato in gruppo e corre verso la possibile convocazione per la trasferta di Parma.. Si pensi all'anno scorso e a quelle prime sei giornate di campionato con tre gol e quattro assist. Poi l'incubo infortuni, un tunnel dal quale Sensi ha faticato a uscire anche da un punto di vista mentale. "Mi hanno tolto il sorriso" dichiarava infatti qualche mese fa. A fine 2020 Conte si era espresso sui tentativi - a vuoto - di dargli continuità, ora cerca un nuova soluzione.. Il contratto fino al 2024 obbliga l'Inter a rivalutare Sensi: in caso contrario, sarà addio con rischio di registrare una pericolosa minusvalenza, visto il momento delicato.