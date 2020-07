Una certezza in vista della sfida di domani contro il Verona in casasi chiamadopo le tre giornate di squalifica rimediate nel finale della partita poi pareggiata 3 a 3 contro il Sassuolo. Le squalifiche di D'Ambrosio e Bastoni costringeranno l'allenatore salentino all'ennesima rivoluzione difensiva, manel post Inter-Sassuolo,contro le 3 giornate di squalificaper la mancanza di lucidità del momento e per aver tenuto un atteggiamento lontano dal codice interno sottoscritto da tutti i calciatori. Skriniar tornerà quindi in campo contro il Verona peril momento no e, soprattutto, perin un ruolo che, a dirla tutta, non l'ha mai visto brillare fin dall'inizio dell'era Conte con il passaggio alla difesa a 3.Un doppio ruolo, dicevamo, perché Skriniar dovrà non solocon il mercato di Premier League che ha iniziato a suonare (ancora una volta) per lui.Il club non ha mai preso in considerazione la possibilità di un addio se non di fronte ad un'offerta fuori mercato che finora non è mai arrivata, ma un continuo rendimento di Skriniar su livelli lontani da quelli della sua esplosione potrebbero portare a nuove e approfondite. Per questo il suo rientro in campo a Verona è un momento di svolta per la sua carriera. Per riprendersi e tenersi l'Inter una volta per tutte.