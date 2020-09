oggi pomeriggio attraverso il sito del club. Fa seguito alle. I contagiati totali viaggiano verso quota 426 mila, i contagiati attivi sono quasi 305 mila e il numero dei morti è vicino alla soglia dei 31 mila.Ciò che ha portato le autorità sanitarie nazionali a abbassare drasticamente la soglia delle persone ammesse alle manifestazioni pubbliche, riducendola a un quinto: da 5.000 a 1.000. Una misura immediatamente adottata dalla prefettura locale, cui il club girondino ha risposto assumendo una scelta difficile ma significativa: meglio nessuno.Come riferisce l'articolo pubblicato oggi pomeriggio dal sito dell'Equipe , la decisione del club dovrebbe riguardare per il momento le due gare casalinghe consecutive in calendario al Matmut-Atlantique per il 27 settembre (contro il Nice) e il 4 ottobre (contro il Dijon). Per il seguito, si vedrà. Nel comunicato pubblicato dal club c'è un passaggio che dà una spiegazione della decisione: ", attualmente molto presente in Gironda". Dunque, prendendo alla lettera il comunicato, sembra si tratti di un'attenzione speciale alle necessità di salute pubblica, con riduzione totale del rischio da assembramento. Ma forse, con quel migliaio di persone a diventare dei privilegiati. Sì, è davvero meglio continuare a porte chiuse se deve essere così.@pippoevai