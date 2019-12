Dopo il ritorno in sella di patron Curci, il Rieti ha nominato un nuovo amministratore delegato: si tratta di Roberto Di Gennaro, ex Avellino. "Sarà più presente e si occuperà anche del mercato" queste le parole di Curci nella sua conferenza di sabato scorso. Come riporta il Corriere di Rieti in settimana ci sarà un summit tra Caneo e il nuovo Ad, per capire che tipo di modifiche si possono fare alla rosa e su che profili può puntare il club amarantoceleste.



Intanto prende forma anche il mercato in uscita: dopo l'addio del difensore 34enne Aquilanti, ieri anche Palma ha salutato. Il centrocampista napoletano ieri era in sede per trovare un accordo sulla rescissione del contratto.