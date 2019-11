Il Rieti fa un passo indietro. Dopo la partita fantasma contro la Reggina – persa a tavolino 3-0 per delle irregolarità in panchina – oggi c'è stato un summit tra Riccardo Curci, ex patron del club amarantoceleste, Sasà Soviero e altri rappresentanti dell'Italdiesel, la società che ha rilevato le quote del Rieti un mese fa. “La trattativa non è chiusa, io lavoro per riprendermi la società. Sì, c’è una vendita con riserva che mi tutela al 100% ma non c’è tempo, la burocrazia non ci dà tempo perché domenica si gioca.” Queste le parole di Curci al termine dell'incontro, la trattativa tra le parti ovviamente non è ancora chiusa, ci sono dei dettagli da limare e sistemare per far si che il contratto di vendita si chiuda senza complicazioni nei prossimi giorni.