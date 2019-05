Le parate di Salvatore Sirigu, i gol di Andrea Belotti, gli anticipi di Armando Izzo e l’eleganza di Nicolas Nkoulou, fino a questo momento, hanno un po’ oscurato agli occhi dei più le prestazioni degli altri giocatori del Torino. E’ così che Sasa Lukic ha deciso di prendersi la scena direttamente all’Allianz Stadium, segnando il gol del momentaneo vantaggio granata nel derby contro la Juventus. Il pressing efficace su Miralem Pjanic prima, il pallone strappato dai piedi del bianconero e scagliato alle spalle di Wojciech Szczęsny poi, hanno portato alla ribalta il centrocampista serbo, che è riuscito così a farsi conoscere anche da chi non segue quotidianamente le vicende di casa Toro.



PIACE AL SIVIGLIA - Non avevano bisogno del gol alla Juventus per apprezzare Lukic molti degli addetti ai lavori. Non è un caso se il ct della Serbia, Mladen Krstajić, ha fatto negli ultimi mesi del calciatore granata un titolare della proprio nazionale, come non è un caso che diverse società si sono messe sulle tracce. Su tutte il Siviglia dell’ex ds della Roma Monchi, che al momento divide il quinto posto in classifica con il Valencia e spera di riuscire nelle ultime giornate di campionato di agganciare la quarta posizione, attualmente occupata dal Getafe, che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. IL FUTURO DIPENDE DALL'EUROPA - In Spagna Lukic lo conoscono bene: lo scorso anno il Torino lo aveva infatti prestato al Levante e il centrocampista, dopo un inizio difficile, era diventato un pilastro fondamentale della squadra. La società di Valencia avrebbe voluto poi riconfermarlo ma il presidente granata Urbano Cairo ha deciso di riportare Lukic alla base e metterlo a disposizione di Walter Mazzarri. Il futuro del centrocampista è legato all’eventuale qualificazione dei granata a una coppa europea per la prossima stagione: con il Torino impegnato anche al di fuori dei confini nazionali difficilmente il serbo verrà ceduto, altrimenti potrebbe essere uno dei giocatori sacrificati. Ma Monchi, per portarlo al Siviglia, dovrà presentare un’offerta irrinunciabile.