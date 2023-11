Tomasz, l'addetto Var di Paris Saint-Germain-Newcastle che ha chiamato Marciniak all'OFR per il presunto tocco di mano di Livramento facendo concedere il rigore dell'1-1 al 96', è stato sospeso. Il polacco, che stasera avrebbe fatto da VAR in Real Sociedad-Salisburgo, è stato sostituito dal tedesco Fritz per la partita del San Sebastian.