Rigore dato e poi tolto all'Italia, Adani attacca Marciniak: "Errore gravissimo, ne parleremo ancora tra dieci anni"

Getty Images

L'pareggia da 3-0 a 3-3 in, ma non basta per ribaltare la sconfitta dell'andata e qualificarsi alle Final Four di UEFA Nations League. Ma non mancano le polemiche, per un. Una decisione fortemente criticata da: "".- L'episodio accade al 74'.entra in area tedesca dopo una verticalizzazione di Giacomo Raspadori, entra in contatto con: il difensore tedesco tocca con il piede sul polpaccio l'esterno azzurro che cade. Marciniak assegna subito penalty all'Italia, ma viene richiamato dal VAR all'on field review e dopo aver rivisto l'azione cambia a sorpresa la propria decisione cancellando il rigore.

Una decisione controversa, il fischietto polacco fa segno ai giocatori azzurri che non c'è contatto nella sua interpretazione, ma le immagini evidenziano come il contatto in realtà ci sia e Schlotterbeck non tocchi prima il pallone.- Al termine della partita, nello studio della Rai, i commenti sono molto critici nei confronti di Marciniak. Durissimo quello di Adani: "". Gli fa eco Alberto Rimedio: "". Sulla stessa linea anche Andrea Stramaccioni, che aggiunge: "".

Rimedio analizza poi le spiegazioni del direttore di gara: "Secondo arbitro e VAR non c'è stato contatto, fa segno che c'è distanza tra le gambe. Ma non c'è distanza, c'è stato contatto". "E' un errore gravissimo", il commento lapidario di Adani. Stramaccioni interviene tornando sulla stortura nell'intervento del VAR: "Marciniak il rigore l'aveva dato. Il VAR deve intervenire quando c'è chiaro errore. Qui l'interpretazione era corretta".Adani rincara la dose: "Tutti i giocatori lo sanno che è rigore, i tedeschi non protestano neanche". Conclude Rimedio: "Il rigore concesso al 93' è stato concesso non da Marciniak ma del VAR. L'intervento c'è stato un minuto-un minuto e mezzo dopo, se fosse intervenuto prima l'Italia avrebbe avuto più tempo. E' stato recuperato il tempo per andare al VAR, ma non il tempo perso per aspettare l'intervento del VAR".