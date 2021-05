Intervenuto a Sky, Billy Costacurta ha parlato del rigore concesso alla Juve all'88': "Non ho visto tutto 'sto rigore. C'è un contatto, ma è la gamba di Cuadrado a cercare quella di Perisic troppo esplicitamente. Non capisco perché la gamba sinistra debba andare in quella direzione. Per me non è rigore".