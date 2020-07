Spunta il retroscena da Verona, va a spiegare una cosa strana successa in campo: Luis Alberto sta per battere il rigore dell'1-5, si ferma, e lascia di nuovo il pallone ad Immobile, rigorista in corsa per la Scarpa d'Oro. Una scena strana, in tanti si sono chiesti cosa sia successo tra Immobile e Luis Alberto: è lo stesso Immobile a spiegare.



IMMOBILE RIGORE LUIS ALBERTO - Luis Alberto è sul dischetto, si ferma e lo lascia di nuovo ad Immobile. “Anche Luis ha degli obiettivi da raggiungere ed è giusto che lo facciamo insieme. Ci sarebbe piaciuto farlo in questo modo", le parole di Immobile nel post-gara della sfida contro il Verona a Lazio Style Radio. Un accordo personale fra i due: lo spagnolo avrebbe toccato il pallone in avanti, per fare un assist decisivo per l'arrivo di Immobile, che si sarebbe trovato a battere un rigore in movimento contro Radunovic. Un'azione che avrebbe permesso allo spagnolo di vedersi assegnato un assist in più e all'attaccante di raggiungere comunque quota 34 reti. Tutto saltato: "Ci hanno capito e quindi abbiamo deciso che sarebbe stato più giusto che lo battessi io".