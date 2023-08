"Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var": fonti dell'Aia, al telefono con l'ANSA, hanno ammesso lo sbaglio palese nella sfida dell'Allianz Stadium



VERSO LA SOSPENSIONE - Nella linea data dal designatore Rocchi la responsabilità delle scelte è principalmente del direttore di gara Di Bello: probabile che i tre, lo stesso fischietto, Fourneau e Nasca vengano fermati per uno o due turni.