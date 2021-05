Il Napoli sblocca la partita con la Fiorentina (poi vinta 2-0) con un rigore, concesso dall’arbitro Abisso (dopo consulto al Var) per una trattenuta di Milenkovic su Rrahmani. La panchina viola si arrabbia, Dragowski si fa espellere per proteste dalla panchina. Però la maglia del difensore del Napoli si muove, la decisione appare corretta.



Ma sui social i tifosi della Juventus si sono infuriati. Perché? Non per il rigore concesso al Franchi, quanto per la differenza di valutazione rispetto ad un fallo simile, subito da De Ligt in contro il Benevento, partita poi persa dai bianconeri. “Decisione comica”, “Su De Ligt la trattenuta era ‘normale’?”, “Anche in precedenza le trattenute in area sono state punite, ah no”. Nella nostra gallery alcuni dei commenti apparsi sui social!