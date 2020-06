Semplicemente Gianluigi Donnarumma. pic.twitter.com/GjyGiugGxI — La Rovesciata di Mangiuchic™ (@AbateCapitano) June 13, 2020

Quale? Quello sul rigore di: un video, in slow motion, fa vedere come sia decisiva la deviazione del 99 del, che fa sbattere la palla calciata da CR7 sul palo alla sua destra. Già in diretta si era 'sentita' la parata, con un doppio colpo al pallone, ora se ne ha l'assoluta certezza: il rigore di Ronaldo è stato parato, alla grande, da Donnarumma.