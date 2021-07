José Mourinho, allenatore della Roma, che in Inghilterra ha allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham, dice la sua sul rigore assegnato all'Inghilterra ieri, decisivo nella vittoria sulla Danimarca a Euro2020: "Ha vinto la squadra più forte. L’Inghilterra ha meritato ed è stata fantastica ma per me non è mai rigore. A questi livelli in una semifinale europea davvero non ho capito la decisione. Sono felice per l’Inghilterra, ma come uomo di calcio sono deluso per la decisione che è stata presa".