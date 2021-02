Nuove polemiche per la popstar Rihanna in India, la seconda nel corso degli ultimi giorni. Prima la cantante aveva espresso il suo sostegno agli agricoltori in rivolta generando le ire del governo indiano, ma questa volta è andata oltre.



Pubblicizzando i nuovi boxer della sua linea di lingerie, infatti, Rihanna si è fatta fotografare in topless con il seno coperto dal braccio e con un ciondolo raffigurante Ganesh, il di indù con la testa di elefante. Proprio questo dettaglio non è andato giù agli integralisti Indù del paese che la accusano di essere "irrispettosa e offensiva per la nostra religione".



