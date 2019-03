John Arne Riise, ex terzino sinistro della Roma, ricorda i suoi momenti in giallorosso: "Sono due: il primo, giocare con Totti. Il secondo è il gol vincente contro la Juventus. Roma nel mio cuore? Certamente. Mi manca la città, la squadra, i tifosi e soprattutto giocare allo Stadio Olimpico. Kolarov? Di solito la domanda è chi tira più forte tra me e lui. Penso sia io. Ho un tiro più potente, forse lui è più preciso sui calci di punizione".